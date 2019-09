Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar vom 25.09.2019, 14:00 Uhr bis zum 26.09.2019, 09:00 Uhr

Goslar (ots)

In der Karstadtfiliale Goslar versuchte ein 34jähriger Goslarer am 25.09.2019, um 14:00 Uhr eine Jacke im Wert von 120 Euro zu entwenden. Nachdem der Mann das Sicherungsetikett zerstörte, begab er sich zum Ausgang und wollte durch die Sicherungsanlage die Filiale verlassen. Die Anlage löste trotz des beschädigten Etiketts aus, woraufhin der Mann versuchte zu flüchten. Einem Kaufhausdetektiv gelang es den Mann nach kurzer Flucht zu ergreifen und der Polizei zu übergeben.

Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer wurde am 25.09.2019, um 23:30 Uhr der Polizei ein Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, der durch eine unsichere Fahrweise im Bereich der Von-Garßen-Str./ Goslar auffiel. Nachdem der Fahrzeugführer, ein 36 jähriger Mann mit Wohnsitz in Leipzig, angehalten wurde, ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,68 Promille. Weiterhin war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten 19jährigen Fahrzeugführerin und einem leicht verletzten 18jährigen Fahrzeugführer kam es am 25.09.2019, um 21:08 Uhr im Bereich der Ausfahrt des Drive-in-Schalters eines Schnellrestaurants in der Baßgeige Goslar. Die Fz.-Führerin stieß beim Verlassen der Drive-in-Fahrspur mit dem von links kommenden Fz.-Führer zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter wirtschaftlicher Totalschaden im Höhe von ca. 11.000 Euro.

