POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Am Dienstag, den 24.09.2019, gegen 14.00 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass auf A 36 aus Richtung Vienenburg kommend ein Pkw Mitsubishi in Richtung Bad Harzburg unterwegs sei, der in unsicherer Fahrweise geführt wird. Durch die Streife der Polizei konnte das Fahrzeug dann im Stadtgebiet von Bad Harzburg angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten erheblichen Atemalkoholgeruch bei der 41jährigen Fahrerin fest. Ein vor Ort durchgeführter Test mit einem Atemalkoholmessgerät erzielte ein Ergebnis von 3,69 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt.

