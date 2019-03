Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erster Twitter-Marathon der Polizei Bitburg

Bitburg (ots)

Einen Blick hinter die Kulissen einer Polizeidienststelle ermöglichte am Fastnachtssonntag die Polizeiinspektion Bitburg über den Kurznachrichtendienst Twitter. Unter dem Hashtag #EifelWacheLive veröffentlichte die Polizei Bitburg von 13.00 Uhr bis 21:30 Uhr alle laufenden Einsätze und eingehenden Anrufe in Echtzeit.

In den insgesamt 40 der sog. Tweets (Kurznachrichten) berichtete die Polizei Bitburg unter anderem von Rohheitsdelikten mit Ingewahrsamnahmen, Unfallfluchten, Trunkenheitsfahrten und Drogenfunden. Dem Leser wurde dadurch die Möglichkeit gegeben den ereignisreichen Arbeitsalltag der Polizei live mitzuerleben.

Mit einem solchen Twitter-Marathon will die Polizei Bitburg ihre Arbeit transparent gestalten und damit die Philosophie einer erklärenden und bürgernahen Polizei intensivieren.

In der Spitze folgten über 11.000 Menschen dem Hashtag #EifelWacheLive. Zudem wurde mit den Tweets der #BitBürgerPolizei mehrere hundert Mal interagiert. In diesem Kontext machten die Follower rege Gebrauch davon Fragen an ihre Polizei zu stellen, aber auch Lob zu äußern.

