POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Festnahme dreier Ladendiebe:

Am Samstag, den 21. September 2019, gegen 18.15 Uhr, wurde die Polizei gerufen, weil es in einem Einkaufsmarkt in Schlewecke zu einem Ladendiebstahl durch drei Personen gekommen sei. Einer der Täter sei flüchtig. Während der Anfahrt zum Markt konnte der flüchtige Täter durch eine Streife der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass insgesamt drei Männer aus Osteuropa gemeinsam eine größere Anzahl von Zigaretten entwendet hatten. Bei der Durchsuchung der beiden im Markt verbliebenen Täter konnten zunächst nur Hygieneartikel gefunden werden. Alle drei Personen wurden nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Am nächsten Morgen konnten die drei Täter in einem Pkw festgestellt und kontrolliert werden. In dem Pkw wurden in einem Versteck knapp 50 Schachteln Zigaretten aufgefunden. Hierbei dürfte es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Diebesgut aus dem Einkaufmarkt handeln.

