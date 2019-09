Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Straßenverkehrsgefährdung

Am Morgen des 23.09.2019, gegen 06:50 Uhr, kam es in Clausthal-Zellerfeld zur einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Im Bereich des Schützenplatz Clausthal-Z. wollte die Funkstreifenbesatzung einen grauen Honda mit OHA Kennzeichen kontrollieren. Nach Einschalten des STOPP Signals gab der Fahrer jedoch Vollgas, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt führte dann mit hoher Geschwindigkeit über die Sägemüllerstraße - Großer Bruch - Andreasberger Straße - durch das Uni-Gebiet - Altenauer Straße. Hier konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden. Da bei dem Fahrer des Pkw eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel vermutet wird, wurde eine Entnahme einer Blutprobe angeordnet und wegen Straßenverkehrsgefährdung der Führerschein und das Fahrzeug beschlagnahmt. Zeugen die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten sich mit der Polizei in Clausthal-Zellerfeld, unter der Rufnummer 05323/94110-0, in Verbindung zu setzen. /Krz.

