POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.09.2019

Geschwindigkeitskontrollen "Sicher durch den Harz"

Am gestrigen Sonntag führte die Polizeiinspektion Goslar im Rahmen der Aktion "Sicher durch den Harz" Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundestraße 4 im Bereich des Kesselbergs und Weißtannenwegs im Braunlager Ortsteil Hohegeiß durch. Dabei lag der Schwerpunkt bei den Motorrädern.

Insgesamt durchfuhren 2489 Kraftfahrzeuge den Kontrollort. Es wurden 111 Verstöße festgestellt, die die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens nach sich ziehen. Davon müssen 23 Motorradfahrer demnächst auf ihren Freizeitspaß verzichten, da die gemessene Geschwindigkeit ein Fahrverbot zur Folge hat.

Bei erlaubten 70 km/h wurde ein Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h gemessen.

Reifen zerstochen

In der Zeit vom 21.09.2019, 15:00 Uhr bis zum 22.09.2019, 15:00 Uhr zerstachen bislang unbekannte Täter zwei Reifen eines Renault-Transporters, welcher in der Okerstraße 26 in Goslar abggestellt war.

Die Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen, die Hinweise zu der geschilderten Straftat machen können, unter der Rufnummer 05321 - 3390 zu melden.

Bothe, KOK

