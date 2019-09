POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom Sonntag, 22.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

Gestürzter Mountainbiker im Waldgebiet

Im Waldgebiet unterhalb von Torfhaus in Rtg. Altenau stürzte am Samstag, 21.09.2019, gegen 17:00 Uhr auf einer unwegsamen Strecke ein Mountainbiker. Dieser wurde schließlich aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Sachbeschädigung im Baustellenbereich

Im Tatzeitraum von Freitag, 20.09.2019, 14:30 Uhr bis zum Samstag, 21.09.2019, 15:30 Uhr wurde in Clausthal-Zellerfeld in der Straße An der Tillyschanze ein zuvor frisch gesetzter Kabelverteilerschrank gewaltsam aus seiner Verankerung gerissen. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld

In den vergangenen Tagen konnten Farbschmierereien im Bereich des ZOB an dem dortigen Toilettenhäuschen und an einer Gasverteilerstation in der Burgstätter Straße in Clausthal-Zellerfeld festgestellt werden. Hier wurden mit schwarzer Spühlackfarbe großflächige geschmierte Schriftzüge festgestellt. Strafanzeigen hierzu wurden gefertigt.

Mögliche Hinweisgeber oder Zeugen zu diesen Sachbeschädigungen melden sich bitte fernmündlich beim Polizeikommissariat Oberharz unter der 05323-941100.

i.A. Schulze, PHK

