Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PI Goslar

Goslar (ots)

Diebstahl aus Hotelzimmer

Am Samstag, gegen 22.45 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter im Hotel Achtermann in ein Hotelzimmer ein und entwendete die Geldbörse des Hotelgastes. Der weibliche Hotelgast, eine 52-jährige Frau, hielt sich zur Tatzeit in ihrem Zimmer auf. Sie bemerkte das Eindringen durch die unverschlossene Zimmertür und sprach den Täter an, der daraufhin mit der Geldbörse das Zimmer und das Hotel fluchtartig verließ. Den Täter beschrieb die Geschädigte als ca. 20 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover.

Sachbeschädigung an einem Pkw

In der Zeit von Freitag, 21.00 Uhr, bis Samstag, 12.00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in GS-Ohlhof, Theodor-Heuß-Ring, den Lack eines Pkw Volvo XC 60, Farbe weiß, zerkratzt. Beide Fahrzeugseiten wurden auf der gesamten Länge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Goslar, 05321 3390.

Görlich, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell