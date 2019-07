Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Unbekannte erbeuteten Bargeld

Neunkirchen-Zeppenfeld (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen am frühen Sonntagmorgen (28.07.20199 um 03:20 Uhr in eine Kfz-Werkstatt auf der Frankfurter Straße ein. Durch Aufhebeln einer Türe gelangten sie in das Innere. Dort brachen sie eine Schublade auf und entwendeten Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0.

