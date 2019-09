POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 22.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung PK Seesen vom 22.09.2019

Goslar (ots)

Pressebericht vom 22.09.2019

Wildunfall

Am Freitag, 20.09.2019, um 22.15 Uhr, befuhr ein 59 jähriger Fahrzeugführer aus Bad Gandersheim mit seinem PKW die K 58, aus Rhüden kommend in Rtg. Bilderlahe. In Höhe des Ortsteil Adenhausen wechselte ein Dachs plötzlich die Fahrbahn und wurde vom PKW des Bad Gandersheimer erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzten 3000,- Euro.

Wildunfall

Am Sonntag, 22.09.2019, um 06.00 Uhr, befuhr eine 18 jährige Seesenerin mit PKW die K 58, aus Bilderlahe kommend in Rtg. Rhüden. Kurz hinter dem Ortsteil Adenhausen erfasste die Seesenerin mit dem PKW ein über die Straße wechselndes Reh. Das Reh wurde getötet, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzten 4000,- Euro.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Am Samstag, 21.09.2019, um 11.00 Uhr, befuhr eine Gruppe ( 3 x ) von Motorradfahrern aus Sulingen mit ihren Fahrzeugen die L 516, aus Seesen kommend in Rtg. Lautenthal. Im Streckenverlauf der L 516 kam der vorausfahrende 48 jährige Fahrzeugführer mit seinem Krad innerhalb einer leichten Linkskurve aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Leitplanke. Durch den Unfall wurde der Kradfahrer schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung der Asklepios-Klinik in Seesen zugeführt. Das Krad war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die durch den Unfall mit Ölen verschmutzte Fahrbahn musste durch die SM Seesen gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die L 516 in beiden Richtungen für 1 Std. voll gesperrt. Es kam hierdurch zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Fundsache

Am 21.09.2019, um 18.15 Uhr, wurde auf dem Polizeikommissariat Seesen von einem Finder ein Smartphone abgegeben, welches er zuvor in der Parkanlage Stadtpark ( Ententeich ) gefunden hatte. Der eigentliche Besitzer konnte bislang nicht ermittelt werden und wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Kfz.

In der Zeit vom 20.09.2019, 20.30 Uhr - 21.09.2019, 16.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein zum Parken abgestellten PKW in 38723 Seesen, Am Steinacker 2. An dem PKW wurde an zwei Stellen der Heckklappe der Lack mittels eines unbekannten Gegenstand zerkratzt. Mögliche Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Seesen gern entgegen. Geschätzter Schaden: 500,- Euro

Sachbeschädigung an Kfz.

Am Sonntag, 22.09.2019, um 01.30 Uhr, meldete eine Zeugin dem Polizeikommissariat Seesen, eine soeben passierte Sachbeschädigung an einem zum Parken abgestellten PKW in 38723 Seesen / Rhüden, Wilhelm-Busch-Straße 47. Dort wurde von einer noch unbekannten männlichen Person ein Außenspiegel von einem PKW abgetreten. Ein weiterer Zeuge konnte der Polizei wertvolle Hinweise dazu geben, die anschließend die Ermittlungen dazu aufgenommen hatte. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden bereits diverse Personalienfeststellungen durchgeführt. Schaden am PKW: 100,- Euro

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am 21.09.2019, um 18.00 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Seesen ein Einbruch in einem leerstehenden Wohnhaus in 38723 Seesen/Kirchberg, Schlackenmühle 2, gemeldet. Der Eigentümer hatte nach 1 Jahr das Objekt überprüft und den Einbruch jetzt festgestellt. Das Objekt wurde total verwüstet. Wahrscheinlich handelt es sich bei den unbekannten Tätern und vandalierende Jugendliche, die das Objekt öfter / regelmäßig aufsuchten. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat, auch vertraulich, entgegen.

Körperverletzung / Bedrohung / Beleidigung

Am Samstag, 21.09.2019, um 21.03 Uhr, kam es in 38723 Seesen, Vor der Kirche, zu einer zunächst körperlichen Auseinandersetzung, in deren weiteren Verlauf eine anschließende Bedrohung und eine Beleidigung ausgesprochen wurde. Die Polizei Seesen wurde in dieser Sache hinzugezogen und nahm die weiteren Ermittlungen dazu auf.

Umweltdelikt

Am 21.09.2019, um 19.30 Uhr, wurde durch eine bislang unbekannte Person ein roter 6 Liter Feuerlöscher in den Ententeich in 38723 Seesen, Parkanlage am Museum, geworfen. Der Inhalt dieses Feuerlöschers entleerte sich im Teich und verunreinigte diesen. Die Feuerwehr Seesen konnte den Feuerlöscher bergen und installierte vorsorglich eine Ölsperre im Teich. Die Polizei Seesen nahm die Ermittlungen auf und bittet mögliche Zeugen um, auch vertraulich gemeldete, Hinweise.

- Eisner, PHK -

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

