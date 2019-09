Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Neubulach-Seitzental - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neubulach (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 463 zwischen der Abzweigung Calw-Holzbronn und Neubulach-Seitzental. Ein LKW mit Anhänger befuhr die B 463 in Fahrtrichtung Calw und überholte auf gerader Strecke einen vorausfahrenden roten Kleinwagen. Beim Wiedereinscheren des LKW kam dessen Anhänger ins Schlingern. Ein aus Richtung Calw fahrender Opel Insignia-Fahrer musste dem schlingernden Anhänger nach rechts ausweichen und touchierte dabei die dort verlaufende Leitplanke. Die Leitplanke blieb unbeschädigt, am Fahrzeug selbst wurde die fast komplette rechte Seite beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Der LKW mit Anhänger und der überholte rote Kleinwagen setzten ihre Fahrten fort. Die Polizei aus Calw sucht Zeugen, die zu dem LKW und dem roten Kleinwagen, welcher selbst Zeuge sein könnte sachdienliche Angaben machen können. Von dem LKW ist lediglich bekannt, dass er einen weißen Aufbau hatte. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051/161-250 zu wenden.

Peter Gaida / Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

