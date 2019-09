POL-GS: Pressemitteilung der Polizeistation Braunlage vom 23.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung der Polizeistation Braunlage vom 23.09.2019

Goslar (ots)

Torfhaus. Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten

Im Zeitraum vom 20.09.2019, 23:00 Uhr bis zum 21.09.2019, 05:00 Uhr versuchten unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten auf Torfhaus auf dem dortigen kleinen Parkplatz westlich der B 4 gegenüber dem Hotel Torfhausresort mit einem Schneidbrenner aufzubrechen.

Hierbei schalteten der oder die Täter die Beleuchtung direkt über dem Parkscheinautomaten aus. An einer Straßenlaterne, die direkt an der Zufahrt zum Parkplatz steht, wurde die Abdeckung an der Schalteinheit entfernt und auch die Laterne vermutlich ausgeschaltet.

Die Täter hebelten dann die untere Abdeckung an der Front des Automaten auf, um hierüber an die Geldcassetten im Automaten zu gelangen. Da dies erfolglos blieb, versuchten der oder die Täter dann mit einem Schneidbrenner die Schließvorrichtung am Automaten aufzuschweißen. Auch dies mißlang und die Täter entfernten sich ohne Beute vom Tatort.

Wer im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen im Berich von Torfhaus gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen

i. A: Pauls, POK

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

