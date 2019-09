Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fenster beschädigt.

Lippe (ots)

Am Wochenende beschädigten Unbekannte mehrere Fensterscheiben an einer Schule in der Straße "Am Stiftsland". Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Kripo unter 05222 / 98180 entgegen.

