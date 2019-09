Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Korrektur der Pressmitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.09.2019

Goslar (ots)

Raststätte Harz-Ost gesperrt

Am gestrigen Sonntag meldete sich ein 63jähriger Busfahrer aus dem rheinland-pfälzischen Ort Hochdorf-Assenheim bei der Polizei und teilte mit, dass der von ihm geführte Bus von einer ihm nicht bekannten männlichen Person betreten wurde. Der Mann gab an, dass er einen Sprengstoffgürtel am Körper trage. Der Busfahrer forderte den Mann auf, dass er den Bus verlassen solle. Dieser Aufforderung kam er nach. Die alarmierte Polizei sperrte und evakuierte die Rastanlage über einen Zeitraum von circa vier Stunden. Es folgten unter Hinzuziehung von Spezialkräften intensive Suchmaßnahmen nach dem Mann. Die Person konnte jedoch nicht angetroffen werden. Die Person konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 55 - 60 Jahre alt, circa 175 cm groß, ungepflegte Erscheinung, schlank, braune Haare, dunkle Kleidung

Die Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine abschließenden Angaben gemacht werden, ob es sich tatsächlich um einen Sprengstoffgürtel oder aber um eine Attrappe gehandelt hat.

