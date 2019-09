POL-GS: Pressemeldung PK Seesen, 24.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall Am Montag, 23.09.2019, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Mann aus Seesen mit seinem Pkw die Straße "An der Masch", um im Anschluss nach rechts auf die Bornhäuser Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine auf dem Fahrradweg fahrende 15-jährige Seesenerin, die von der Schule kam und in Richtung Innenstadt fuhr. Bei dem Zusammenstoß kam die Jugendliche zu Fall und verletzte sich leicht am Knie und Kopf. Mit Verdacht auf Gehirnerschütterung wurde sie mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Seesen verbracht.

Verkehrsunfall Am Montagabend befuhr ein 28-jähriger Mann aus Pulheim mit seinem Trecker samt Anhänger die B248 aus Richtung Lutter kommend ich Richtung Hahausen. Aufgrund eines technischen Defekts blieb das Gespann auf der Fahrbahn liegen, wurde jedoch nicht vorschriftsmäßig abgesichert, sodass ein 80-jähriger Hahäuser mit seinem Pkw auf den Anhänger auffuhr. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9.500 EUR.

Verkehrsunfall Am Dienstag, 24.09.2019, gegen 05:56 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Mann aus Lamspringe mit seinem Pkw die B82 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Hildesheimer Straße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 61-jährigen Bockenemers, welcher mit seinem Pkw auf der Hildesheimer Straße in Fahrtrichtung Seesen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem der Bockenemer leicht verletzt- und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in das Krankenhaus nach Seesen gebracht wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 EUR.

Diebstahl Am Sonntagnachmittag, 22.09.2019 entwendeten unbekannte Täter ein Mobiltelefon aus einem Bauchbeutel, welcher an der Skaterbahn in Seesen abgelegt worden war. Der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR.

