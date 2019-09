POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom Mittwoch, 25.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht mit Lkw

Am Dienstag, 24.09.2019, gegen 06:50 Uhr beschädigte offensichtlich ein Lkw beim Abbiegen von der Osteröder Straße in die Silberstraße in Clausthal-Zellerfeld ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen und den Lampenschirm der dortigen Lichtzeichenanlage (Ampel). Der Verursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der Fremdschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zur Aufklärung dieser Tat bei den Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariats Oberharz unter der 05323-941100 zu melden.

Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Am Dienstag, 24.09.2019, gegen 13:15 Uhr kam es in der Straße Hüttenweg in Clausthal-Zellerfeld zu einem Verkehrsunfall. Hier touchierte ein Pkw Ford beim Einparken einen dort zum Parken abgestellten Pkw VW Polo. Daraufhin entfernte sich die Fahrzeugführerin des Ford vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Diese Verkehrsunfallflucht konnte dankeswerterweise durch eine Unfallzeugin geklärt werden. Die Unfallverursacherin sieht nun einem Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht entgegen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt.

