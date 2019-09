Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polzeiinspektion Goslar vom 25.09.2019

Goslar (ots)

Einbruch in Gasstätte

In der Nacht vom 23. auf den 24.09.2019 hebelten bislang unbekannte Personen ein Fenster eines Restaurants am Berliner Platz in Bad Harzburg auf und drangen so in den Gastraum ein. In dem Restaurant entwendeten die Täter Nahrungsmittel und alkoholische Getränke im Gesamtwert von circa 200,- Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermmittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der geschilderten Tat machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 05321 - 3390 bei der Polizei zu melden.

Reifen zerstochen

Am gestrigen Tage zeigte eine 49jährige Goslarerin eine Sachbeschädigung an. Grund hierfür ist, dass der Vorderreifen ihres Motorrrollers, welcher in Jürgenohl im Bereich des Trebnitzer Platzes abgestellt war, zerstochen wurde. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat in der Zeit vom 20.09.2019, 18:00 Uhr - 24.09.2019, 16:30 Uhr Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Goslar unter der Rufnummer 05321 - 3390

Alkoholisiert am Lenker

Heute Morgen, geegen 03:15 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Goslar in der Vorwerkstraße in Goslar auf Grund seiner unsichern Fahrweise ein Fahrradfahrer auf. Bei der durchgeführten Kontrolle stellten die Polizeibeamten in der Atemluft des 24jährigen Goslarers Alkoholgeruch fest. Der anschließend durchgeführte Alco-Test ergab einen Wert von 2,41 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe war die Folge. Zudem erwartet den jungen Mann nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bothe, KOK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell