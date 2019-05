Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Verletzte bei Zusammenstoß dreier PKW

Boizenburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß dreier PKW sind am späten Donnerstagabend auf der Bundesstraße 05 bei Boizenburg drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 32-jährige Fahrerin eines PKW Audi beim Überholen eines anderen PKW den Gegenverkehr nicht beachten und war zunächst mit einem im Gegenverkehr befindlichen Auto zusammengestoßen. In weiterer Folge prallte der Audi der Frau gegen das Auto, welches sie ursprünglich überholen wollte. Die 32-Jährige kam daraufhin mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte gegen zwei Straßenbäume. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde dabei schwer verletzt und kam anschließend ins Krankenhaus. Die Fahrer der anderen beiden Autos erlitten jeweils leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 65.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 5 zwischen Lauenburg und Boizenburg zeitweilig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

