Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: drei leicht Verletzte nach PKW Zusammenstoß

Kempen-St. Hubert (ots)

Am heutigen Mittwoch um 17:25 Uhr befuhr eine 34jährige Kempenerin die Kempener Landstr. In St. Hubert. An der Einmündung zur Tönisberger Str. hatte sie vor, nach links abzubiegen und ihre Fahrt in Richtung St. Hubert fortzusetzen. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 47jährigen Krefelder PKW-Fahrers. Die Kempenerin, und ihre beiden 12 und 13 Jahre alten Beifahrerinnen (aus Kempen und Krefeld) wurden leicht verletzt

