Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Goslar: Pressemitteilung vom 28.09.19

Goslar (ots)

Körperverletzung und Beleidigung auf dem Brauhof

Goslar. Wie der Polizei angezeigt wurde, kam es am Samstag, gegen 01:15 Uhr, vor einer Gaststätte auf dem Brauhof zu einer wechselseitigen Körperverletzung und Beleidigungen. Demnach soll es während einer Einlasskontrolle in die Gaststätte zu Streitigkeiten zwischen dem 23-jährigen Türsteher und Gästen im Alter von 21 und 23 Jahren gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll man sich gegenseitig bespuckt und beleidigt haben. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 05321 339-0 zu melden.

Handydiebe in der Fischemäkerstraße

Goslar. Am Freitag, kurz vor 18:30 Uhr, betraten zwei bislang Unbekannte ein Mobilfunkgeschäft in der Fischemäkerstraße, um sich beraten zu lassen. Während sich der Verkäufer kurzfristig ins Lager begab, entwendeten die Täter vier alarmgesicherte Vorführgeräte und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321 339-0 entgegen.

