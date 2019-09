Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Seesen vom 26.09.2019

Goslar (ots)

Brennender Pkw auf der BAB 7

Am 24.09.2019, um 15.45 Uhr, wurden Beamte des PK Seesen zur Absicherung eines brennenden Pkw auf der BAB 7, Zwischen der AS Seesen und dem Parkplatz Schwalenberg, eingesetzt, da die dort zuständige Autobahnpolizei aus Göttingen anderweitig eingesetzt war. Ein in Rtg. Süden fahrender Pkw Opel eines 22jährigen Mann aus Karlsstadt war aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Der Fahrer konnte den Pkw noch in eine dortige Nothaltebucht steuern, wo er anschließend durch die FFW Feuerwehr Seesen gelöscht wurde. Hierdurch enstand an dem Pkw Totalschaden. Weiterhin wurde die Fahrbahndecke und die angrenzende Leitplanke beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Diebstahl von Bargeld Am 25.09.2019, zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr, wurde einer 86 jährigen Patientin der Asklepiosklinik Seesen, ein 50 Euroschein aus ihrer im Patientenzimmer abgelegten Handtasche entwendet.

Diebstahl eines Hörgerätes

In der Zeit vom 18.09.2019, 14.00 Uhr bis 22.09.2019, 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die in einem Patientenzimmer der Asklepiosklinik Seesen abgelegten Hörgeräte einer 89jährigen Patientin aus Herzberg. Der Patientin entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Verkehrsunfall mit Verletzter Person

Am 25.09.2019 gegen 15.45 Uhr befuhr eine 33jährige Seesenerin mit ihrem Pkw die Frankfurter Str. in Seesen. Hierbei kam sie vermutl. aufgrund eines Krampfanfalles nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenpfahl. Die junge Frau wurde vorsorglich der Asklepiosklinik Seesen zugeführt. Am Pkw und dem Laternenpfahl entand Sachschaden in Köhe von ca. 7000 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 25.09.2019 gegen 22.30 wurde dem PK Seesen ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 61, Bereich Hammershäuser Mühle, gemeldet. Die eingesetzten Beamten fanden dort zunächst einen verunfallten Pkw Fiat im Graben der dortigen Nette vor. Aufgrund von Zeugenhinweisen wurden im Anschluß vor der Hammershäuser Mühle zwei junge Männer aus Seesen angetroffen. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert. Da beide Personen widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang und zur Fahrereigenschaft machten, wurden von beiden Personen, welche auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind, Blutproben entnommen und entsprechnde Strafanzeigen gegen sie gefertigt. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Goldschmidt, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell