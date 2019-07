Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Verkehrsunfälle fordern vier Verletzte - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45139 E- Huttrop / 45355 E-Borbeck:

Gestern Abend (1. Juli), in der Zeit von 19:48 Uhr bis 21:30 Uhr ereigneten sich zwei schwerere Verkehrsunfälle, bei denen vier Menschen verletzt wurden. Zunächst kollidierten gegen 19:48 Uhr zwei Fahrzeug auf der Steeler Straße, Ecke Von-der-Tann-Straße. Ein 41-jähriger VW Beetlefahrer und ein 24-jähriger VW Touranfahrer verunfallten, als sie beide an der Kreuzung ineinander fuhren. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass sie für ihre Fahrtrichtung Grünlicht hatten. Neben dem 41-Jährigen und dem 24-Jährigen verletzte sich der 17-jährige Beifahrer im VW Touran. Die drei Fahrzeuginsassen mussten in Essener Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen 21:30 Uhr kollidierte ein abbiegender Van mit einem gradeausfahrenden Motorradfahrer (27) auf der Frintroper Straße, Ecke Borbecker Straße. Durch den heftigen Zusammenprall verletzte sich der 27-jährige Kradfahrer schwer. Der 44-jährige Fahrer des Vans blieb unverletzt. Auch hier ermittelt das Verkehrskommissariat. Aufgrund widersprüchlicher Angaben sucht das Verkehrskommissariat 1 Zeugen, die den Unfall auf der Steeler Straße, Ecke Von-der-Tann-Straße beobachtet haben. Es werden vor allem solche Zeugen gesucht, die Angaben zu der Ampelschaltung kurz vor dem Unfall machen können. Hinweise nimmt die Ermittlerin unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

