"Schlag mit Bierkrug"

In der Nacht zum Samstag wurde der Polizei eine Schlägerei in einer Gaststätte im Bad Harzburger Stadtgebiet gemeldet. Vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass einem 49- jährigen Gast hinterrücks ein Bierkrug auf den Kopf geschlagen wurde. Zuvor soll es zu Streitigkeiten gekommen sein. Der Täter flüchte noch vor Eintreffen der Polizei, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Es handelte sich dabei um einen 55- jährigen, alkoholisierten Bad Harzburger. Bei diesem wurde eine Blutprobe entnommen, da gegen ihn ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurde. Das Opfer musste unterdessen im Krankenhaus aufgrund einer Kopfplatzwunde behandelt werden.

"Wenden mit Folgen"

Am heutigen Samstagvormittag, wollte ein 87- jähriger Bad Harzburger mit seinem VW Polo ein "Wendemanöver" im Bereich der Lutherkirche in Bad Harzburg vollziehen. Dieses Manöver misslang allerdings, da sich der Fahrer verschätzte und so mit seinem Polo die Treppen der Luther- Kirche herunterfuhr. Hier blieb er auf mittlerer Höhe der Treppen stecken. Die hinzugerufene Polizei verständigte einen Abschleppdienst, welcher den Fahrer aus dieser misslichen Situation befreite

