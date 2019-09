POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 29.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

Bedrohung / Sachbeschädigung

Am Samstag, 28.09.2019, gegen 12.50 Uhr, bedrohte ein 30jähriger Mann aus Bockenem einen 17 Jahre alten Rhüdener mit dem Tode. Weiterhin warf er mit einem Messingaschenbecher eine Scheibe ein. Beim Verlassen der Rhüdener Örtlichkeit beschädigte er noch einen Motorradhelm und eine Türglasscheibe. (som)

Körperverletzung / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 28.09.2019, gegen 15.20 Uhr, kam es in Lutter zu einer Körperverletzung. Dabei malträtierte ein 30 Jahre alter Mann aus Salzgitter eine 18jährige Frau aus Lutter, indem er sie würgte, ohrfeigte, an den Haaren zog und biss. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte mit einem PKW vom Tatort, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. (som)

