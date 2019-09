Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Sachbeschädigungen, Trunkenheitsfahrten

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus PKW

Am Sonntag zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofs geparkten VW Golf ein. Daraufhin nahm er einen schwarzen Ledergeldbeutel aus einer Handtasche. Neben persönlichen Dokumenten erbeutete der Täter einen geringen Bargeldbetrag. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Ein 18 Jahre alter VW Fahrer befuhr am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr die Haller Straße. Beim Fahrstreifenwechsel auf den Abbiegestreifen in Richtung Tiefenbacher Straße übersah er einen dort bereits fahrenden Hyundai einer 21-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Crailsheim: Sachbeschädigung

Unbekannte zerstörten zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 9:00 Uhr an der Villa Crailsheim im Blenzingerweg eine Parkbank und rissen einen Mülleimer aus der Halterung. Den Mülleimer entwendeten die Vandalen anschließend. Zudem wurden von einem Baum mehrere Äste abgerissen. Die Höhe des Sachschadens in noch unklar.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Stimpfach: Bierflasche auf Auto geworfen

Ein Unbekannter warf am Sonntag zwischen 0:30 Uhr und 3:00 Uhr in der Wildensteiner Straße eine Bierflasche auf einen dort geparkten PKW der Marke VW. Dabei wurde die Seitenscheibe des Autos zerstört. Durch die umherfliegenden Scherben wurden in der Nähe stehende PKWs ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 9.000 Euro.

Um Zeugenhinweise an die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 wird gebeten.

Mainhardt: Trunkenheitsfahrt

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Samstagabend gegen 23:15 Uhr auf der B14 zwischen Schwäbisch Hall und Mainhardt einen Mercedes, der in auffälliger Fahrweise unterwegs sei. Der Fahrer sei sehr unsicher, würde Schlangenlinien fahren, seitlich immer wieder in das Bankett geraten und grundlos bremsen. Eine Streifenbesatzung konnte den Wagen zwischen Bubenorbis und Aschenhütte feststellen und im Reigenhofweg anhalten. Bei der Fahrzeugkontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 32-jährigen Fahrer feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Schwäbisch Hall-Hessental: Betrunken Unfall verursacht

Eine Polizeistreife konnte am frühen Sonntagmorgen kurz vor 2:00 Uhr beobachten, wie ein Autofahrer beim Versuch an einer Hofeinfahrt in der Dolanallee rückwärts auszuparken mehrfach gegen einen vor ihm geparkten Audi gefahren war. Der 34-Jahre alte Fahrer des Toyotas wurde einer Kontrolle unterzogen. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,1 Promille. Der Mann wurde in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterzogen. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren.

Schwäbisch Hall: Unfall mit Sachschaden

3.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Samstagabend gegen 18:30 Uhr. Ein 79 Jahre alter Citroen-Fahrer befuhr die Neue Reifensteige Richtung Luckenbacher See. Kurz vor einer Ampelanlage wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den Nissan einer 21-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

