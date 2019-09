POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw-Brand

Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Pkw-Brand auf der B29

Am Sonntagmorgen gegen 11:50 Uhr bemerkten die Insassen eines auf der B 29 in Richtung Aalen fahrenden weißen Mercedes-Benz Rauch im Fahrzeuginnenraum. Kurz nachdem sie die Ausfahrt Schorndorf - West passiert und ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen abgestellt hatten, stand dieses bereits in Vollbrand. Die Brandursache dürfte ein technischer Defekt im Motorraum gewesen sein. Bereits 15 Minuten später hatte die Feuerwehr Schorndorf den Brand gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

