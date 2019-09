Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Schwäbisch Hall - Fußgänger angefahren

Am Samstag gegen 11:40 Uhr wollte eine 24-Jährige mit ihrem PKW VW Golf im Parkhaus "Alte Brauerei" aus einer Parklücke rückwärts ausparken. Sie übersah dabei einen 84-Jährigen, der sich gerade hinter ihrem PKW im toten Winkel befunden hatte. Der Mann wurde vom Auto gestreift und stürzte. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Gem. Obersontheim - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 12:10 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem PKW VW Passat die Kreisstraße von Untersontheim in Richtung Obersontheim. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr ein Stück an der Böschung entlang und prallte dann gegen mehrere Büsche und kleine Bäume. Dadurch überschlug sich das Auto und blieb letztendlich im Straßengraben liegen. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Obersontheim mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften im Einsatz.

Crailsheim - Zwei Auffahrunfälle

Am Samstag gegen 14 Uhr befuhr eine 51-Jährige mit ihrem PKW VW die B 290 von Satteldorf in Richtung Crailsheim. Etwa auf Höhe vom Schummhof wollte ein vorausfahrendes Auto nach links abbiegen und verlangsamte die Geschwindigkeit. Die 51-Jährige konnte rechtzeitig hinter dem PKW abbremsen, aber ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer, der hinter der 51-Jährigen fuhr, fuhr aus Unachtsamkeit auf das Auto der 51-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde die 51-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Im Zusammenhang mit dem abbiegenden Auto ereignete sich praktisch zeitgleich ein weiterer Auffahrunfall zwischen den Fahrzeugen, die sich in der Kolonne direkt dahinter befunden hatten. Ein 24-Jähriger war mit seinem PKW VW Golf auf den PKW VW Caddy der vor ihm fahrenden 27-Jährigen aufgefahren. Die 57-jährige Beifahrerin im VW Caddy wurde bei dem Unfall verletzt und der Sachschaden beträgt ca. 5.500 Euro.

Gerabronn - Auto macht sich selbstständig

Am Samstag gegen 14:40 Uhr hatte eine 24-Jährige ihren PKW Ford in der Rothenberger Straße geparkt und das Auto verlassen. Sie hatte die Handbremse offenbar nicht ausreichend fest genug angezogen und der PKW rollte auf der abschüssigen Straße zunächst auf die linke Fahrspur. Dort konnte eine 31-jährige BMW-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig ausweichen und ihr Auto wurde gestreift. Der führerlose PKW Ford rollte weiter die Straße runter und kam nach einer Gesamtstrecke von ca. 250 m an einer Gartenmauer zum Endstand. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 8.500 Euro.

Crailsheim - Kind angefahren und geflüchtet

Am Samstag um 10:30 Uhr befuhr eine 73-Jährige mit ihrem Pedelec verbotswidrig den Gehweg in der Brunnenstraße. Hierbei stieß sie mit einem 3-jährigen Jungen zusammen und beide kamen zu Fall. Die 27-jährige Mutter des Jungen versuchte noch, die fallende Pedelec-Fahrerin aufzufangen, stürzte dabei jedoch selbst. Die 73-Jährige entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch ermittelt werden. Der 3-jährige Junge musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 73-Jährige und die Mutter des Jungen erlitten leichte Verletzungen.

