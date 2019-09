Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Essingen: Zwei Verletzte bei Motorradunfall Am Sonntagmittag gegen 14:50 Uhr kam es kurz nach Ortsbeginn Lauterburg aus Richtung Essingen kommend zu einem Unfall zwischen zwei 16jährigen Motorradfahrern. Der Unfallverursacher fuhr links neben dem geschädigten Motorradfahrer. Aus bislang ungeklärte Ursache kam es zu einer Berührung der beiden, in gleicher Richtung Fahrenden. Der Unfallverursacher fuhr in der Folge gegen den linken Bordstein, wurde ausgehoben und kollidierte mit der dortigen Friedhofsmauer. Der geschädigte Motorradfahrer kam auf der Straße zu Fall. Der Unfallverursacher wurde hierbei schwerverletzt, der geschädigte Motorradfahrer kam zur Beobachtung in Krankenhaus. Der Sachschaden an den Motorrädern dürfte bei 8000 Euro liegen. Ob an der Friedhofsmauer ein Schaden entstanden ist, ist derzeit unbekannt.

