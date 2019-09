Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wildunfall, Sachbeschädigung, Einbrüche, Diebstähle, Körperverletzung, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Pkw beschädigt

An einem geparkten Pkw VW wurde von einem Unbekannten am Sonntagvormittag eine Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen, das zwischen 8.50 Uhr und 8.55 Uhr im Bereich Schlesische Straße/Michael-Braun-Ring abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Lauchheim: Wildunfall

Als eine Rotte Wildschweine am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr die B 29 auf Höhe Gromberg querte, wurde eines der Tiere von einem dort fahrenden 69-jährigen Peugeot-Lenker erfasst und getötet. An seinem Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Abtsgmünd: 25-Jähriger fährt gegen Bordstein

Auf der B 19 auf Höhe Reichertshofen geriet am Samstagabend ein 25-jähriger Mercedes-Lenker gegen 21.50 Uhr alleinbeteiligt gegen den Bordstein, wodurch sich das Fahrzeug um 360 Grad drehte und gegen die Leitplanke an der linken Fahrbahnseite prallte. Während an der Leitplanke nur geringer Sachschaden entstand, wird der Schaden am Fahrzeug auf ca. 4000 Euro beziffert.

Aalen: Sachbeschädigung am Bauzaun

Am Samstagnachmittag wurden gegen 18.30 Uhr in der Fußgängerunterführung im Bereich des Bahnhofs, wo derzeit Bauarbeiten durchgeführt werden, von einer Zeugin brennende Plastikfolien gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Mitarbeiter des Bahnhofes das kleine Feuer mit einem Eimer Wasser gelöscht.

Aalen: Parkplatzunfall

Eine 70-jährige VW-Lenkerin war am Samstag, gegen 18.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Julius-Bausch-Straße mit ihrem Fahrzeug gegen einen Pfeiler gefahren. Das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Aalen-Unterkochen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Dienstag und Samstag wurde in ein Wohnhaus in der Straße Knaupes eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten das gesamte Haus, entwendeten eine Armbanduhr, drei hochwertige Fahrräder sowie zwei Motorsägen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise auf die Diebe oder verdächtiger Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellenberg: Wohnmobil beschädigt Wohnwagen - Polizei sucht Zeugen

Als am Sonntag der Lenker eines Pkw Toyota mit angehängtem Wohnwagen die Straße Dietelsmühle von Breitenbach kommend befuhr und kurz vor der Einmündung auf die L 2220 verkehrsbedingt anhalten musste, streifte ein entgegenkommender Wohnmobil-Lenker beim Vorbeifahren die beiden Außenfenster des Wohnwagens. Der Unfallverursacher hielt zwar kurz an, setzte aber dann seine Fahrt in Richtung Breitenbach fort. An dem Wohnwagen entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise unter Tel. 07961/9300.

Riesbürg-Utzmemmingen: Diebstahl

Aus dem unverschlossenen Büro eines Beherbergungsbetriebes in der Brunnenstraße entwendete ein Unbekannter am Samstag zwischen 18.40 Uhr und 19.10 Uhr aus einer Schublade vorgefundenes Bargeld sowie EC-Karten. Im Verdacht steht ein Mann, der kurz zuvor vortäuschte, zwei Zimmer anzumieten. Er nutzte dann die kurze Abwesenheit der Mitarbeiterin aus und begab sich ins Büro. Er war ca. 40-50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte blonde kurze Haare und war mit einem blauen Poloshirt bekleidet. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl von Handtasche

Erst nachträglich wurde bei der Polizei angezeigt, dass von einem unbekannten Fahrradfahrer am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr in der Oberamtsstraße einer 82-jährigen Frau die über die Schulter gehängte Handtasche entwendet wurde. Durch die Wegnahme stürzte die Frau und zog sich Prellungen und Stauchungen zu. Der Dieb, der sich in Richtung Priestergasse entfernte, war ca. 20-25 Jahre alt, trug eine Basecap, kurze Hose sowie ein schwarzes Oberteil. Weitere Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Rosenberg: Diebstahl von landwirtschaftlichem Gerät

Im Bereich Hochtänn wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagnachmittag aus einem unverschlossenen Schuppen jeweils die Zapfwelle eines Mähwerkes und eines Dungstreuwagens entwendet. Hinweise nimmt auch hier das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Schnittverletzung

Ein 18 Jahre alter Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung geriet in der Nacht auf Sonntag mit einem anderen Bewohner in Streit. Dieser eskalierte, sodass der 18-Jährige mit einem scharfen Gegenstand verletzt wurde. Er trug eine erhebliche Schnittwunde davon, die eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus erforderlich machte. Die Ermittlungen zum Kontrahenten und den Hintergründen dauern an.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahlsversuch

Ein 45 Jahre alter Mann wurde am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf dem Areal des Wertstoffhofes in der Lorcher Straße von einem Zeugen ertappt, als er über den Zaun kletterte und danach den Elektroschrott durchwühlte. Die hinzugerufenen Polizeistreifen machten den vermeintlichen Dieb dingfest und verbrachten ihn auf das Polizeirevier. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

Schwäbisch Gmünd: Gestürzter Radfahrer

Im Bereich des Kreisverkehrs beim Friedhof in der Weißensteiner Straße fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt gegen den Bordstein und kam hierbei am Sonntag gegen 12.45 Uhr zu Fall. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Gschwend: Unfall beim Überholen

In der Höhenstraße überholte am Sonntag eine 25-jährige Audi-Fahrerin gegen 14.30 Uhr eine Fahrzeugkolonne. Ein 34 Jahre alter Soda-Fahrer setzte gleichzeitig zum Überholen an, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

