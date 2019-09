Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Eiskalt zugeschlagen hatte am Sonntagnachmittag ein Fahrraddieb in der Eisenbahnstraße. Dort befestigte eine 26-Jährige ihr Fahrrad mit einem Kettenschloss an einem Verkehrsschild. Als sie gegen 16 Uhr zurückkam, war jedoch das Fahrrad verschwunden. Das Rad der Marke "Univega" wurde nachträglich lila lackiert und verfügt über eine auffällig goldene Federgabel. Zeugen, die das Fahrrad in jüngster Zeit gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0631/369 2150.

