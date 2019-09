Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer begeht Unfallflucht

Mackenbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am späten Freitagabend den Rodenbacher Weg und stieß hierbei an einen am linken Fahrbahnrand geparkten PKW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte er seine Fahrt fort und entzog sich einer Schadensregulierung. Durch die aufnehmenden Beamten wurden an der Unfallörtlichkeit Fahrzeugteile sichergestellt, die Rückschlüsse auf den Verursacher zulassen. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Wer Hinweise geben kann möge sich bitte unter 0631-369 2250 oder pikaiserslautern2@polizei.rlp.de mit der Inspektion in der Logenstraße in Verbindung setzen.

