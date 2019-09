Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nacht endet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Nachdem ein 25-Jähriger Gäste einer Gaststätte am Hauptbahnhof anpöbelte und ausfällig wurde, mussten ihm die vom Wirt verständigten Polizeibeamten einen Platzverweis für diesen Bereich aussprechen. Da er in der Folge diesem nicht nachkam und die Lokalität wieder aufsuchte, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Nacht verbrachte der Randalierer bei der Polizei.

