Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hinter Heuballen versteckt - Polizei ermittelt gegen 52-Jährigen

Niederkirchen (ots)

Hinweise am Donnerstagabend ergaben, dass sich ein 52-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl aufgrund einer Ordnungswidrigkeit ausstand, auf einem Anwesen in Niederkirchen aufhält. Weil sich der Mann bereits in der Vergangenheit aggressiv gezeigt hatte, fuhren mehrere Einsatzkräfte die Örtlichkeit an und umstellten das Gebäude.

Währenddessen kam die Lebensgefährtin des Gesuchten auf die Polizisten zu und gab an, dass dieser nicht zu Hause sei. Dennoch wurden die polizeilichen Maßnahmen fortgesetzt und das Anwesen durchsucht. Nach kurzer Zeit konnten die Beamten den Mann in einer Scheune finden. Er versteckte sich dort hinter einem Heuballen.

Der 52-Jährigen konnte widerstandslos festgenommen werden. Er versicherte, dass er den Haftbefehl bezahlen könne und erklärte den Beamten, dass sich sein Portemonnaie im Wohnzimmer befinden würde. Die Einsatzkräfte begaben sich ins Haus und konnten den Geldbeutel finden. Was sie außerdem noch fanden, waren mehrere Tütchen Marihuana, Pilze, eine Grammwaage und diverse Drogenutensilien.

Doch nicht genug, die Polizisten stellten einen weiteren Geldbeutel sicher, in welchem sich ein Personalausweis befand, der zur Fahndung nach einem erfolgten Taschendiebstahl ausgeschrieben war.

Weil das Bargeld des Mannes sichergestellt wurde, konnte er den ausstehenden Haftbefehl vor Ort nicht bezahlen. Die Lebensgefährtin organisierte allerdings den Betrag, wodurch ihr Partner einer Haftstrafe entgangen war.

Trotzdem wird gegen den 52-Jährigen nun ermittelt. Auch auf die 56-jährige Lebensgefährtin kommt eine Strafanzeige zu, weil diese trotz eindeutiger Belehrung, falsche Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machte. |slc

