Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt - Autofahrer flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 84-jährigen Autofahrer wegen Unfallflucht.

Ein Zeuge hatte am Donnerstagabend den Notruf gewählt, weil er in der Pariser Straße einen Unfall zwischen einem Mercedes und einem Roller beobachtet hatte. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, schilderte der 26-Jährige, dass der Fahrer des Pkw nach dem Zusammenstoß in Richtung Vogelwoogstraße geflüchtet sei, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern.

Der Mann hatte sich das Kennzeichen des Flüchtenden gemerkt. Eine Streife fuhr zur Anschrift des Halters und traf dort den 84-jährigen Besitzer des Mercedes an. Der Beschuldigte gab an, dass er mit seinem Auto unterwegs gewesen sei. Er habe zwar einen Knall gehört habe, aber von einem Unfall hätte er nichts bemerkt.

Die Beamten stellten am Pkw des Seniors Unfallspuren fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille.

Der 50-jährige Fahrer des Motorrollers erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |mhm

