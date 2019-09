Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 58-Jähriger wegen versuchten Totschlags in U-Haft - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Kusel (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen einen 58-jährigen Mann aus Kusel. Er wird beschuldigt, am Mittwochabend einen 34-Jährigen mit einem Baseballschläger angegriffen und schwer verletzt zu haben. Nach den bisherigen Feststellungen soll der Tatverdächtige vor seiner Wohnung grundlos mit einem Baseballschläger mehrmals auf seinen jüngeren Kontrahenten eingeschlagen haben. Ihm wird vorgeworfen, auch dann noch auf den Kopf des Opfers eingewirkt zu haben, als der Angegriffene bereits am Boden lag. Der Täter konnte nach der Tat durch die Polizei in seiner Wohnung festgenommen und der Baseballschläger sichergestellt werden. Der Verletzte wurde durch die alarmierten Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, wobei der 58-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. Es erging Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Der 34-Jährige war bereits wenige Minuten zuvor Opfer einer weiteren Straftat geworden. Mehrere bislang unbekannte Männer hatten den Geschädigten in der Bahnhofstraße bedroht. Sie hatten ihn aufgefordert, ihnen sein Mobiltelefon und seine Geldbörse auszuhändigen.

Der Bedrohte war jedoch davongerannt und hatte sich auf ein nahegelegenes Grundstück gerettet. Die Täter ließen daher von ihm ab und entfernten sich zu Fuß in Richtung eines Einkaufsmarktes in der Niederhofer Straße. Sie konnten unerkannt entkommen. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Der 34-Jährige alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Anrufer bereits durch den 58-Jährigen angegriffen worden. Er lag verletzt nur ein paar Häuser weiter auf der Straße.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die beiden Taten in keinem Zusammenhang stehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die gegen 21.50 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Nummer 06381 919-0 mit der Polizei Kusel in Verbindung zu setzen. |mhm

