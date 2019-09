Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Männer mit Diebesgut erwischt

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Den richtigen Riecher hatte am Donnerstagnachmittag ein Streifenteam in der Höhenstraße. Dort kontrollierten die Einsatzkräfte einen PKW, besetzt mit drei Männern im Alter zwischen 19 und 31 Jahren. Im Fahrzeug konnten die Beamten insgesamt 53 Dosen Deodorant und 14 Shampoo-Flaschen auffinden. Die Personen gaben an, dass die Ware von einem Flohmarkt stammt. Doch die Polizisten ließen nicht locker. Schnell ermittelten sie, dass in einem nahegelegenen Supermarkt genau diese Produkte fehlten. Darüber hinaus war das Kennzeichen des Autos auf Grund fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben. Gegen die drei Männer wird nun ermittelt. |slc

