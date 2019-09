Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Altstadtrevier am Feiertag nicht besetzt

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag, 3. Oktober 2019, finden im Gebäude der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße umfangreiche Elektroinstallationsarbeiten statt. Die Montagearbeiten beginnen um 8 Uhr und werden im Laufe des Nachmittags abgeschlossen sein. Das genaue Ende der Arbeiten steht derzeit nicht fest.

Das Altstadtrevier steht deshalb am Tag der Deutschen Einheit bis zum Nachmittag für Publikumsverkehr nicht zur Verfügung. Strafanzeigen und sonstige Anfragen an die Kaiserslauterer Polizei können in dieser Zeit über die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße erfolgen.

Die Telefon- und Faxverbindungen der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 werden während dieser Zeit auf die Wache der Inspektion 2 umgeleitet.

Der Notruf 110 ist weiter erreichbar. Die Streifentätigkeit ist nicht beeinträchtigt.

Nach Abschluss der Installationen nimmt das Altstadtrevier seinen Betrieb wieder auf. |mhm

