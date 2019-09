Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei Schortens sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am 20.09.2019, gegen 06:45 Uhr, streifte in der Plaggestraße in Höhe der Hausnummer 22 ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug einen geparkten Pkw VW-Passat, Farbe grau. Am abgestellten Pkw entstand an der linken Fahrzeugseite erheblicher Sachschaden. Auch am unfallflüchtigen Fahrzeug müsste im vorderen rechten Bereich und an der rechten Fahrzeugseite ein erheblicher Schaden entstanden sein. Es könnte sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben, welches die Plaggestraße in Richtung neuer B 210/Kreisel befuhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schortens unter der Rufnummer 04461-91879-0 in Verbindung zu setzen.

