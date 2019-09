Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - 54-jährige leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 18.09.2019, ereignete sich gegen 09:18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Gökerstraße, bei dem eine Pkw-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt.

Die 54-jährige befuhr die Gökerstraße hinter dem Lkw eines 41-jährigen Fahrzeugführers in nördliche Richtung. Der Lkw-Fahrer musste in Höhe der Hegelstraße an dem dortigen Zebrastreifen anhalten. Dies sah die Pkw-Fahrerin jedoch zu spät und führ mit ihrem Fahrzeug auf den stehenden Lkw auf. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Krankenwagen ins Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

