Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall - 24-jährige Pkw Fahrerin kommt mit ihrem Pkw auf Mittelschutzplanke zum Stillstand, blieb jedoch unverletzt

Wilhelmshaven (ots)

Varel. Zu einem Verkehrsunfall, der zumindest für vorbeifahrende Fahrzeugführer für Aufsehen sorgte, kam es am Mittwoch gegen 11:05 Uhr, auf der B437 im Kreuzungsbereich Seghorn. Eine 24-Jährige aus Varel fuhr von der BAB 29 aus Wilhelmshaven kommend in Richtung Varel ab. Beim Abbiegen in Richtung Varel kam sie mit ihrem Varel nach links, fuhr zunächst eine Grünfläche und schanzte dort auf die Mittelschutzplanke, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt, das Fahrzeug musste jedoch von der Planke geborgen werden.

