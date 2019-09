Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwer verletzter Kater in Bockhorn - Polizei Varel ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn. Am Freitag, 13.09.2019, fand eine Zeugin gegen 03:30 Uhr auf der Steinhauser Straße zwischen der dortigen Polizeistation und einer Zahnarztpraxis einen schwer verletzten rotgetigerten Kater auf. Die Zeugin brachte das Tier sofort in eine Tierarztpraxis, wo der Kater behandelt werden konnte. Die Untersuchung ergab, dass der Kater mit zwei Schüssen aus einem Kleinkalibergewehr angeschossen wurde. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand davon aus, dass sich die Tatzeit vermutlich auf den Zeitraum von Mitternacht bis 03:30 Uhr beschränkt. Täterhinweise liegen nicht vor, so dass die Polizei darum bittet, sachdienliche Hinweise an die Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/ 923-0 zu richten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell