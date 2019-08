Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbrecher hatten Kindergarten im Visier

Kamp-Lintfort (ots)

In der Zeit von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 04.45 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kindergarten an der Fasanenstraße ein. Im Gebäude durchwühlten sie Schränke und Schubladen.

Die Einbrecher öffneten unter anderem einen Tresor gewaltsam. Was sie erbeuteten, ist derzeit noch unklar.

In großen Teilen des Gebäudes entleerten die Unbekannten einen Feuerlöscher und richteten damit zusätzliche Verwüstung an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

