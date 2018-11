POL-BO: Mehrere Einbrüche auf Bochumer Stadtgebiet - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (25. November) sind zwei noch unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Goldhammer Straße 36 in Bochum-Hamme eingebrochen. Zeugen haben zwei Personen beobachtet, die um 5 Uhr morgens mit einem Gullydeckel eine Fensterscheibe der Gaststätte eingeworfen und sich so Zugang zur Gaststätte verschafft hatten. Mit ihrer Beute - einer Geldkassette aus einem Spielautomaten - flüchteten sie in Richtung Alemannenstraße. Nach Zeugenangaben waren die beiden Personen schlank, etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet.

Das Wattenscheider Kriminalkommissariat (KK 34) sucht nun nach weiteren Zeugen dieses Einbruchs. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise liefern kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8405.

Am selben Wochenende ist es auf Bochumer Stadtgebiet zu weiteren Einbrüchen gekommen:

So hat ein noch unbekannter Mann am Samstagmorgen (24. November) um 3.50 Uhr eine Geldschublade eines Marktstandes auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt aufgebrochen. Die Tat wurde auf Video aufgezeichnet. Auf der Aufnahme ist nach Angaben des Betreibers eine männliche Person zu erkennen, die Jeans, Turnschuhe und eine Winterjacke trägt sowie zudem eine Mütze und Handschuhe. Der Mann flüchtete allerdings ohne Beute - die Holzschublade war leer.

Ebenfalls am Samstagmorgen (24. November) wurde eine Tür eines Cafés an der Dibergstraße 2 in Stahlhausen aufgebrochen. Es wurde Bargeld entwendet.

Außerdem wurde je ein Einbruchsversuch in zwei Friseursalons in der Bochumer Innenstadt gemeldet. So wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (23. November, 20 Uhr, auf 24. November, 8.30 Uhr) die Eingangstür zu einem Salon an der Untere Marktstraße 9 aufgebrochen. An der Eingangstür zu einem Friseurgeschäft an der Große Beckstraße 3 fanden sich ebenfalls Einbruchsspuren. Tatzeitraum war hier Freitag (23. November, 19.10 Uhr) bis Samstag (24. November, 8.30 Uhr).

In allen Fällen ermittelt das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31). Wer verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Weihnachtsmarktes beziehungsweise im Bereich des Café oder der beiden Friseursalons gemacht hat, meldet sich bitte unter 0234 909-8105. Außerhalb der Geschäftszeiten nutzen Sie bitte die Durchwahl -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell