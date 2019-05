Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbruch in Baumarkt

Bad Essen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in den Baumarkt an der Gartenstraße eingebrochen. Vermutlich gegen 02.40 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und stiegen in den Heimwerkermarkt ein. In dem Gebäude brachen die Kriminellen mehrere Bürotüren auf und schauten sich in den Räumlichkeiten um. Offenbar fanden die Täter dabei aber nichts für sie Interessantes, denn Beute machten sie bei dem Einbruch nicht. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, die vielleicht mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 0541/9710.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell