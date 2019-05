Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Diebe stehlen Getränke

Bersenbrück (ots)

In der Zeit von Freitagabend (18.30 Uhr) bis Samstagmorgen (09.30 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Außenlager eines Spirituosengeschäftes an der Bokeler Straße. Sie stahlen diverse Getränkeflaschen und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

