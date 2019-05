Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Handtasche aus Pkw gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Dornierstraße, in Höhe der Hausnummer 9, schlugen Unbekannte am Freitag zwischen 14 und 23.05 Uhr die Seitenscheibe eines schwarzen Peugeot ein. Aus dem Kleinwagen, der auf einem Parkstreifen stand, stahlen sie eine Handtasche und flüchteten. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell