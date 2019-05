Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - 85-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Quakenbrück (ots)

Ein 25 Jahre alter Autofahrer war am Samstagmittag (12.45 Uhr) auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. An der Kreuzung Alenconer Straße übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pedelec-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 85-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

