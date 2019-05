Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am Klinikum

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz 4 des Klinikums am Finkenhügel kam es am Donnerstagvormittag zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Fahrzeugs. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer stieß in der Zeit zwischen 7 Uhr und 12.55 Uhr gegen einen weißen Seat Leon, verursachte dadurch einen Schaden von etwa 3.000 Euro und machte sich danach aus dem Staub. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

