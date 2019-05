Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht im Breiten Gang

Osnabrück (ots)

In der Straße Breiter Gang ist es am Mittwochvormittag zu einer schadensträchtigen Unfallflucht gekommen. Ein in Höhe des NOZ-Gebäudes (Fahrtrichtung Karlstraße) am Fahrbahnrand geparkter silbergrauer VW Tiguan wurde in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr an der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den mindestens 6.000 Euro hohen Schaden und fuhr einfach weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Unfalldienst der Osnabrücker Polizei zu melden. Telefon: 0541/327-2215.

Polizeiinspektion Osnabrück

