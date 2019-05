Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfall am Erich-Maria-Remarque-Ring - Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Ein 61-Jähriger überquerte am späten Freitagabend (23.18 Uhr) bei "rot" die Fußgängerampel am Erich-Maria-Remarque-Ring in Richtung Altstadtbahnhof. Dabei wurde er vom Pkw eines 41 Jahre alten Mannes erfasst, der in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Der 61-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war bis ca. 01.15 Uhr gesperrt.

